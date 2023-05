Wiele wskazuje na to, że Projekt Warszawa już wkrótce ogłosi nowy transfer, a do klubu PlusLigi dołączy siatkarz doskonale znany polskim kibicom. I chociaż ta informacja nie będzie zaskoczeniem, bo Srećko Lisinac od pewnego czasu jest łączony ze stołeczną drużyną, to sam sposób zakomunikowania transferu wywołał poruszenie w mediach społecznościowych.