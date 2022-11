Wielka firma podnosi się z kolan. Wygrana pod okiem bezrobotnego trenera

Ostatnie tygodnie to dla drużyny z Bełchatowa czas, jakiego klub nie przeżywał od lat. Seria pięciu porażek - w tym z drużynami z dolnej części ligowej tabeli - ściągnęła nad drużynę czarne chmury . Mimo zapewnień prezesa Konrada Piechockiego coraz częściej mówiło się też o niejasnej przyszłości trenera Joela Banksa . W takich okolicznościach przyszło jednak przełamanie po solidnej grze. Czy to nieco rozrzedzi atmosferę wokół PGE Skry?

Spotkanie mocno rozpoczęli jednak gospodarze. Dwa ataki skończył Tomas Rousseaux , GKS prowadził 4:1. W podstawowym składzie drużyny pojawił się Sebastian Adamczyk , środkowy wypożyczony do Katowic z PGE Skry. Z kolei na trybunach zasiadł Andrea Gardini, były trener m.in. Jastrzębskiego Węgla, którego nazwisko w ostatnich tygodniach było łączone z drużyną z Bełchatowa .

Długie podróże PGE Skry Bełchatów i drugi wygrany set

Bełchatowianie ostatnie dni spędzili przede wszystkim... w autobusie. To tym środkiem lokomocji po ostatnim spotkaniu w Lubinie udali się na mecz Pucharu CEV do Francji. Tam pokonali Chaumont VB 52 i awansowali do 1/8 finału rozgrywek.