Aluron CMC Warta Zawiercie to wicemistrz Polski z sezonu 2024/25, a także finalista Ligi Mistrzów. Zawiercianie w wielkim finale w naszym kraju musieli uznać wyższość LUK Bogdanki Lublin. Z kolei na arenie międzynarodowej ulegli Sir Sicoma Monini Perugia.

Zawiercianie rozegrali jeden mecz PlusLigi w tym sezonie. Na inaugurację przegrali na własnym parkiecie z PGE Projektem Warszawa 0:3. W środę czeka ich drugie spotkanie. Tym razem zagrają na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Klub z Zawiercia weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Jest komunikat

W tegorocznym sezonie Warta to także jeden z faworytów do medali zarówno PlusLigi, jak i Ligi Mistrzów. Klub z Zawiercia ma jednak chrapkę na jeszcze więcej. W poniedziałek poinformowano, że weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata.

- Klubowe Mistrzostwa Świata to wydarzenie, które pozwala na globalną promocję zarówno klubu, jak i całej polskiej siatkówki. Niestety, od kilku lat sukcesywnie było omijane przez drużyny z PlusLigi, które miały prawo do udziału w tej imprezie. Nasz klub zawsze lubił jednak pokazywać, że warto zainwestować w rozpoznawalność marki oraz zdobywanie doświadczenia na międzynarodowych arenach. W 2019 roku właśnie my - jako pierwszy polski klub po kilku latach przerwy - zdecydowaliśmy się na udział w Pucharze Challenge i daliśmy sygnał, że warto sprawdzić swoje miejsce w europejskiej siatkówce podczas starć z zagranicznymi rywalami. Teraz udział w tych rozgrywkach jest dla polskich zespołów normą - podkreśla prezes Kryspin Baran w rozmowie z klubowymi mediami.

Aluron CMC Warta będzie pierwszym polskim klubem od 2018 roku, który będzie reprezentować nasz kraj w tym turnieju. W zawodach weźmie udział osiem zespołów z całego świata, a odbędzie się on w dniach 16-21 grudnia w brazylijskim Belem. Polski klub zagra najprawdopodobniej w grupie A i zmierzy się z Volei Renata Campinas (Brazylia), Al-Rayyan Sports Club (Katar) oraz Praia Clube (Brazylia).

W grupie B zagrają Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Liban) oraz Osaka Bluteon (Japonia).

- To dla nas doskonała okazja do siatkarskiego rozwoju, promocji naszego klubu poza granicami Europy oraz budowania sieci kontaktów z drużynami oraz partnerami z całego świata - dodał prezes klubu.

