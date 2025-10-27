Wicemistrzowie Polski wydali komunikat ws. przyszłości. Nieoczekiwany ruch. Pierwszy raz od 2018 roku
Polskie kluby siatkarskie od wielu lat święcą wiele triumfów na arenie międzynarodowej. Kilka miesięcy temu Aluron CMC Warta Zawiercie zagrała w finale Ligi Mistrzów. Teraz klub wydał komunikat w sprawie przyszłości. Wicemistrzowie Polski zdecydowali się na nieoczekiwany ruch. - To dla nas doskonała okazja do siatkarskiego rozwoju, promocji naszego klubu poza granicami Europy oraz budowania sieci kontaktów z drużynami oraz partnerami z całego świata - powiedział prezes klubu.
Aluron CMC Warta Zawiercie to wicemistrz Polski z sezonu 2024/25, a także finalista Ligi Mistrzów. Zawiercianie w wielkim finale w naszym kraju musieli uznać wyższość LUK Bogdanki Lublin. Z kolei na arenie międzynarodowej ulegli Sir Sicoma Monini Perugia.
Zawiercianie rozegrali jeden mecz PlusLigi w tym sezonie. Na inaugurację przegrali na własnym parkiecie z PGE Projektem Warszawa 0:3. W środę czeka ich drugie spotkanie. Tym razem zagrają na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.
Klub z Zawiercia weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Jest komunikat
W tegorocznym sezonie Warta to także jeden z faworytów do medali zarówno PlusLigi, jak i Ligi Mistrzów. Klub z Zawiercia ma jednak chrapkę na jeszcze więcej. W poniedziałek poinformowano, że weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata.
- Klubowe Mistrzostwa Świata to wydarzenie, które pozwala na globalną promocję zarówno klubu, jak i całej polskiej siatkówki. Niestety, od kilku lat sukcesywnie było omijane przez drużyny z PlusLigi, które miały prawo do udziału w tej imprezie. Nasz klub zawsze lubił jednak pokazywać, że warto zainwestować w rozpoznawalność marki oraz zdobywanie doświadczenia na międzynarodowych arenach. W 2019 roku właśnie my - jako pierwszy polski klub po kilku latach przerwy - zdecydowaliśmy się na udział w Pucharze Challenge i daliśmy sygnał, że warto sprawdzić swoje miejsce w europejskiej siatkówce podczas starć z zagranicznymi rywalami. Teraz udział w tych rozgrywkach jest dla polskich zespołów normą - podkreśla prezes Kryspin Baran w rozmowie z klubowymi mediami.
Aluron CMC Warta będzie pierwszym polskim klubem od 2018 roku, który będzie reprezentować nasz kraj w tym turnieju. W zawodach weźmie udział osiem zespołów z całego świata, a odbędzie się on w dniach 16-21 grudnia w brazylijskim Belem. Polski klub zagra najprawdopodobniej w grupie A i zmierzy się z Volei Renata Campinas (Brazylia), Al-Rayyan Sports Club (Katar) oraz Praia Clube (Brazylia).
W grupie B zagrają Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Liban) oraz Osaka Bluteon (Japonia).
- To dla nas doskonała okazja do siatkarskiego rozwoju, promocji naszego klubu poza granicami Europy oraz budowania sieci kontaktów z drużynami oraz partnerami z całego świata - dodał prezes klubu.