Łomacz w seniorskich rozgrywkach zadebiutował w 2006 roku w barwach J.W. Construction AZS-u Politechniki Warszawa. Pierwszym występem był mecz z Mostostalem-Azoty Kędzierzyn-Koźle. Rozgrywa teraz 20 sezon w polskiej ekstraklasie.

W tym czasie występował także w Jastrzębskim Węglu (2007-2011), Lotosie Trefl Gdańsk (2011-2014) i Cuprum Lublin (2014-2017), a od sezonu 2017/2018 jest siatkarzem PGE GiEK Skra Bełchatów. Jego klubowe osiągnięcia to wszystkie medale mistrzostw Polski, Puchar Polski (2010) i Superpuchar Polski (2017 i 2018). Z Jastrzębskim Węglem sięgnął po Puchar Challenge (2009).

Dużo ważniejsze i większe sukcesy odniósł z reprezentacją Polski. Jest srebrnym medalistą olimpijskim (2024), mistrzem (2018) i wicemistrzem świata (2022), a także złotym (2023) i brązowym (2021) medalistą mistrzostw Europy.

Łomacz rekordzistą wszechczasów jeszcze w tym sezonie

W październiku 2024 roku rozegrał mecz nr 500 w Plus Lidze i zostało mu trzech rywali, by awansować na pierwsze miejsce listy wszech czasów pod względem liczby występów w Plus Lidze. Najpierw wyprzedził legendę polskiej siatkówki Mariusza Wlazłego (508 meczów), a teraz Pawła Woickiego (543). Na razie numerem 1 jest Michał Ruciak - 555 występów.

Łomacz stoi przed szansą, by jeszcze w tym sezonie go wyprzedzić. Jeśli będzie grał w każdym meczu do końca rundy zasadniczej, będzie miał 554. występy. Skra jest na dobrej drodze, by zagrać w play off i jeśli tak się stanie, rozegra jeszcze co najmniej dwa spotkania. Wtedy Łomacz może zostać rekordzistą wszech czasów.

Nawet gdyby to się nie udało, to 39-letni podpisał kontrakt ze Skrą na kolejne rozgrywki. To będzie - też rekordowy - 21. sezon w jego karierze. Do tej pory po 20 sezonów rozegrali też Ruciak, Woicki, Wlazły, Daniel Wojtaszek, Wojciech Grzyb i Robert Milczarek.

Grzegorz Łomacz NATALIA KOLESNIKOVA / AFP AFP

Grzegorz Łomacz MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP

