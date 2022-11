Wicelider powstrzymany! Reprezentant Polski przechytrzył trenera

Spotkanie drugiej i trzeciej drużyny ligowej tabeli zapowiadało się na szlagier 11. kolejki. Były w nim fragmenty świetnej gry, ale całe spotkanie było nieco nierówne. Wysoki poziom dłużej utrzymywali siatkarze Aluronu. Świetnie zaprezentowali się zwłaszcza skrzydłowi z Zawiercia. Wygrana za trzy punkty na terenie wicelidera PlusLigi to niezwykle cenna zdobycz . Rzeszowianie po raz pierwszy w sezonie przegrali we własnej hali.

Zacięta walka w drugim secie. Emocje i żółta kartka

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrywa w Rzeszowie

W jednej z akcji Kwolek zachęcił drugiego trenera rywali Alfredo Martilottiego, by Włoch poprosił o challenge. Gdy okazało się, że polski przyjmujący nie popełnił błędu, świętował równie mocno, co po udanych atakach. Rzeszowianie wytrwale gonili, po asie serwisowym Buckiego doprowadzili do remisu 18:18. Końcówka była wyrównana, ale w niej jakość po raz kolejny udowodnił Kovacević. W ostatniej akcji atak Rossarda zablokował Kwolek i goście wygrali 25:22. To reprezentant Polski otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.