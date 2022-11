Wicelider nie zwalnia tempa. Rozbił kolejnego rywala

Przed meczem Asseco Resovia miała na koncie tylko jedną porażkę, a LUK jedynie dwa zwycięstwa. Faworyt spotkania był więc oczywisty i rzeszowianie w pełni poradzili sobie w tej roli . Co innego rywale, którzy nadal zmagają się z problemami zdrowotnymi i nie mogą na dobre uciec z dolnej strefy tabeli. Zespół, który był wymieniany wśród możliwych niespodzianek sezonu, na razie nie spełnia tych nadziei.

Obie drużyny radziły sobie w piątek bez podstawowych libero. Paweł Zatorski przyjechał co prawda z Asseco Resovią do Lublina, ale spędził spotkanie w kwadracie dla rezerwowych - zastępował go Michał Potera. Problemy ze zdrowiem miał z kolei Dustin Watten, którego zastępował Szymon Gregorowicz, zwykle wspomagający Amerykanina w trakcie spotkania.