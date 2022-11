Wicelider ligi nie dał się złamać. Reprezentant Polski zszedł z urazem

Siatkarze z Rzeszowa po kilku sezonach rozczarowań w tym w końcu grają na miarę dużych oczekiwań. Z rytmu nie wybiła ich porażka z Jastrzębskim Węglem z ubiegłego tygodnia . Poza wicemistrzami Polski na razie nikt w kraju nie jest w stanie zatrzymać Asseco Resovii . W sobotę Indykpol AZS Olsztyn zdołał się jej postawić, ale w najważniejszych momentach to drużyna z Rzeszowa była lepsza.

Początek należał jednak do Asseco Resovii. Przy świetnych zagrywkach Jakuba Buckiego i Klemena Cebulja odskoczyła rywalom na aż sześć punktów. Tyle że goście zdołali odrobić straty - ich pogoń napędziły serwisy Karola Butryna . Indykpol AZS doprowadził do remisu 16:16.

Indykpol AZS Olsztyn długo prowadził, ale i tak wygrała Asseco Resovia

Asseco Resovia zwycięża po raz ósmy. Karol Butryn opuścił boisko

Po chwili rozkojarzenia gości na początku trzeciej partii i świetnych serwisach Defalco mogło się wydawać, że rozpędzeni rzeszowianie łatwo dokończą sprawę. Nic z tych rzeczy - siatkarze z Olsztyna po raz kolejny się zmobilizowali, odrobili straty i odskoczyli na dwa, a potem trzy punkty. Przewagę jeszcze powiększył as serwisowy Butryna, rzeszowianie przegrywali już 16:21. To nie był jeszcze koniec emocji, bo w końcówce, m.in. dzięki zagrywkom Jakuba Kochanowskiego, gospodarze doprowadzili do wyniku 23:24. W ostatniej akcji w ataku poradził sobie jednak Karlitzek i przedłużył mecz.