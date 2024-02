Doświadczony rozgrywający zaliczył "wejście smoka" - nie dość, że rozegrał dobre spotkanie, które mistrzowie Polski wygrali 3:1 , to jeszcze otrzymał nagrodę dla MVP meczu . Sam w rozmowie z TVP Sport z dużą pokorą podszedł do tego wyróżnienia.

"To komisarz przydzielił nagrodę, komuś zawsze trzeba ją dać. Było to dla mnie bardzo miłe, ale w sportach drużynowych jest to dla mnie nieco na wyrost. Nie zmienia to faktu, że to wyróżnienie" - wyznał.