Asseco Resovia Rzeszów dysponuje jednym z najszerszych składów w PlusLidze. I jej trener Massimo Botti w Elblągu, gdzie mecze w roli gospodarza rozgrywa Barkom Każany Lwów, postanowił z głębi składu skorzystać.

Szansę w pierwszej szóstce otrzymał przyjmujący Yacine Louati, zazwyczaj zmiennik Klemena Cebulja, a na środku Beau Graham. Przemeblowany skład w pierwszych minutach meczu dał się jednak zaskoczyć rywalom. Ukraiński zespół korzystał m.in. z bloków Andrija Rohożyna i prowadził 9:5.

Rzeszowianie szybko jednak odpowiedzieli. W ofensywie swoje robili Karol Butryn i Artur Szalpuk, Resovia prowadziła 12:11. Po chwili przewaga gości wynosiła już trzy punkty po asie serwisowym Butryna.

Od tej pory na boisku dominowali już rzeszowianie. Butryn skończył z siedmioma zdobytymi punktami, to jego atak ustalił wynik na 25:20.

Siatkówka. Barkom Każany Lwów nacisnął Asseco Resovię. Nerwy w drugim secie

Asseco Resovia w poprzedniej kolejce ograła Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa i podniosła się po dotkliwej porażce z JSW Jastrzębskim Węglem. W drugiej partii znów jednak to lwowianie odskoczyli nieco rywalom.

Tym razem długo utrzymywali dwa, trzy punkty przewagi. Na środku szalał Mousse Gueye, Barkom szybko zdobył trzy punkty blokiem. Botti przy stanie 14:17 poprosił o przerwę, a po niej drużyna wyraźnie ruszyła i szybko wyrównała.

Końcówka była pełna emocji i nerwów. Po jednej z akcji goście niemal całą drużyną podbiegli protestować do sędziego. Po drugiej stronie żółtą kartkę za odkopnięcie piłki po akcji obejrzał Ilja Kowaliow. Ale to ukraiński zespół miał pierwszy piłkę setową. Siatkarze Resovii wybrnęli jednak z problemów, decydujący punkt znów zdobył Butryn - i zwyciężyli 28:26.

PlusLiga. Ważny wynik dla Asseco Resovii Rzeszów

Zespół ze Lwowa po udanym początku sezonu ostatnio wyraźnie wyhamował. Przed czwartkowym spotkaniem przegrał trzy mecze z rzędu i jego przewaga nad strefą spadkową zmalała do czterech punktów.

W meczu z Resovią punktów Barkom jednak nie znalazł. Na początku trzeciej partii kapitalnie serwował bowiem Louati i Resovia prowadziła już 7:1. Gospodarze jeszcze się jednak zmobilizowali i zmniejszyli straty do dwóch punktów.

Rzeszowianie na więcej im jednak nie pozwolili. W drugiej części seta zdominowali rywali, a w pewnym momencie Marcin Janusz wystawił piłkę do grającego na przyjęciu... nominalnego libero Pawła Zatorskiego. Resovia wygrała 25:17, cały mecz 3:0.

Resovia awansowała na czwarte miejsce w tabeli PlusLigi. Przed końcem pierwszej rundy fazy zasadniczej z czołowej szóstki już nie wypadnie, zagra więc w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski.

Barkom Każany Lwów: Tupczij, Rohożyn, Kowaliow, Nakano, Gueye, Pope - Pampuszko (libero) oraz Szczurow, Firkal, Szewczenko

Asseco Resovia Rzeszów: Butryn, Demyanenko, Szalpuk, Janusz, Graham, Louati - Shoji (libero) oraz Bucki, Nowak, Cebulj, Vasina, Zatorski

Mateusz Bieniek: Zależy nam na tym, żeby wygrać grupę i fajnie, że ten mecz jest o coś Polsat Sport

Danny Demyanenko, środkowy Asseco Resovii Rzeszów, w ataku Darek Delmanowicz PAP

Wasyl Tupczij to jeden z liderów Barkomu Każany Lwów Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Erik Shoji, libero Asseco Resovii Rzeszów Darek Delmanowicz PAP