Ważna zmiana w PlusLidze. Pozycja ekipy Leona poważnie zagrożona

Damian Gołąb

W czołówce siatkarskiej PlusLigi znów przetasowanie. Do podium zbliża się ponownie Indykpol AZS Olsztyn. Drużyna, którą prowadzi trener Daniel Pliński, pokazała dojrzałą grę w Gorzowie Wielkopolskim. Miejscowy Cuprum Stilon w ostatnich tygodniach oddalił się od strefy spadkowej, ale tym razem nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Olsztynianie w tabeli depczą już po piętach Bogdanki LUK Lublin.

Dwóch siatkarzy walczących o przyjęcie piłki podczas meczu halowego, w tle widownia i niebieskie trybuny, zawodnicy skupieni na grze
Paweł Halaba (z lewej) i Jakub Ciunajtis, zawodnicy Indykpolu AZS Olsztynfot. Piotr Sumara / PLSmateriały prasowe

Pierwsze tygodnie 2026 r. to najlepszy w tym sezonie czas Cuprum Stilonu. Gorzowianie od początku stycznia wygrali trzy mecze, a łącznie mają w dorobku pięć ligowych zwycięstw w aktualnych rozgrywkach.

Tym razem jednak przyjechała do nich drużyna z absolutnej czołówki tabeli PlusLigi. Indykpol AZS Olsztyn na początku sezonu był rewelacją, a teraz zadomowił się w czubie tabeli. Ma mniej rozegranych meczów niż najgroźniejsi rywale i goni podium.

    Świetna seria Cuprum Stilonu Gorzów w zderzeniu z Indykpolem AZS Olsztyn. Podopieczni Plińskiego pokazali jakość

    Pierwszy set był początkowo rywalizacją dwóch godnych siebie rywali. Cuprum Stilon zaczął mocno, szybko punkt blokiem zdobył Mathis Henno i jego zespół prowadził 5:2. Francuz, który wedle niedawnych doniesień ma zamiar zamienić PlusLigę na włoską ekstraklasę, jest w ostatnich meczach zdecydowanym liderem Gorzowian.

    Goście odwrócili wynik po dwóch asach serwisowych Moritza Karlitzka, czyli pierwszoplanowej postaci ich zespołu - i prowadzili 10:8. W drugiej części seta wynik znów się jednak wyrównał. Ale od stanu 17:17 trzy sety wygrali Olsztynianie, a gospodarze nie ustrzegli się błędów. Efekt? Wygrana Indykpolu AZS 25:21.

    W drugim secie podopieczni trenera Daniela Plińskiego, wicemistrza świata z 2006 r., szybciej wypracowali sobie przewagę. Odskoczyli na trzy punkty od stanu 10:10. Wówczas zagrywkami błysnął Jan Hadrava.

    Olsztynianie byli skuteczniejsi od gospodarzy w ataku, do tego dwa ważne bloki zanotował środkowy Seweryn Lipiński. W drugiej części seta przewaga Indykpolu AZS jeszcze wzrosła, skończyło się ich zwycięstwem 25:18 - ostatnią akcję na prawym skrzydle wykończył Hadrava.

      PlusLiga. Znów zmiana w czołówce, Olsztynianie depczą po piętach ekipie Leona

      Gorzowianie na trzecią partię wyszli z dwoma rezerwowymi. Już od drugiego seta na boisku był doświadczony przyjmujący Marcin Waliński, dołączył do niego środkowy Hubert Węgrzyn. I gospodarze zaczęli od prowadzenia 5:1. Wydawało się, że Indykpol AZS opanował sytuację przy stanie 9:9, ale trzy kolejne akcje przegrał.

      Pliński przerwał grę, a potem jego zawodnicy ponownie wyrównali. A po dobrych zagrywkach rezerwowego Łukasza Kozuba Olsztynianie prowadzili 17:15. Wydawało się, że wynik mają już pod kontrolą. Ten set był popisem Hadravy, który zdobył w nim dziewięć punktów. W końcówce nadzieję Cuprum Stilonowi dał jeszcze Chizoba Neves, różnica zmalała do punktu, ale goście zamknęli mecz zwycięstwem 25:21.

      Zwycięstwo sprawia, że Indykpol AZS przeskakuje w tabeli PlusLigi Asseco Resovię Rzeszów i jest na czwartym miejscu - zaledwie punkt za Bogdanką LUK Lublin. Olsztynianie rozegrali jednak o mecz mniej niż drużyna Wilfredo Leona.

      Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

      Cuprum Stilon: Chizoba, Niemiec, Henno, Thiago, Kania, Kwasowski - Gregorowicz (libero) oraz Maciejewicz, Gąsior, Więcławski, Dembiec (libero), Waliński, Węgrzyn, Rejno

      Indykpol AZS: Hadrava, Siwczyk, Karlitzek, Tille, Lipiński, Halaba - Ciunajtis (libero) oraz Borkowski, Szwarc, Kozub

      Zawodnik drużyny siatkarskiej ubrany w niebieski strój wykonuje atak nad siatką, piłka zmierza w kierunku przeciwnika, w tle widoczna publiczność oraz inni gracze.
      Patryk Niemiec, środkowy Cuprum Stilonu GorzówArtur ReszkoPAP
      Zawodnicy drużyny siatkarskiej w białych koszulkach i zielonych spodenkach cieszą się na boisku po udanej akcji, w tle widoczna jest siatka oraz kibice na trybunach.
      Siatkarze Indykpolu AZS OlsztynFOTOKIJEK ARTUR KIJEWSKI / Indykpol AZS Olsztynmateriały prasowe
      Mężczyzna w sportowej kurtce w jasnoniebieskich odcieniach stoi na pierwszym planie, wykonując gest ręką przy czole, w tle rozmyta publiczność lub widownia.
      Hubert Henno, trener Cuprum StilonuArtur ReszkoPAP
      Cuprum Stilon Gorzów - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

