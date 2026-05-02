Warta Zawiercie - Bogdanka Lublin. O której i gdzie oglądać finał PlusLigi w TV?

Trzeci mecz finału PlusLigi sezonu 2025/2026 Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka Luk Lublin zostanie rozegrany dzisiaj 2 maja o godzinie 14:45 w Arenie Sosnowiec. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Warta Zawiercie - Bogdanka Lublin? Finał PlusLigi. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Za nami już dwa mecze tegorocznego finału PlusLigi. W pierwszym Aluron CMC Warta Zawiercie w pełni wykorzystała atut gry w roli gospodarza. Kapitalne zagrywki i świetny blok poprowadziły Zawiercian do zwycięstwa z Bogdanką Luk Lublin aż 3:0.

Cztery dni później w Lublinie doszło do rewanżu. Po jednostronnym pierwszym meczu drugie spotkanie w Lublinie było zdecydowanie bardziej zacięte. Mimo mocnego początku Warty Zawiercie obrońcy tytułu potrafili się podnieść. W zwycięstwie Bogdanki po spektakularnym powrocie w czwartej partii olbrzymi udział miał Wilfredo Leon.

Wygrana Bogdanki sprawiła, że w walce o tytuł jest 1:1. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, w związku z tym rozegrane zostaną jeszcze przynajmniej dwa spotkania. Na dziś i godzinę 14:45 zaplanowano trzecie w Sosnowcu. Kolejne i być może ostatnie odbędzie się 6 maja o godzinie 20:00 w lublińskiej hali Globus.

W ataku Mateusz Malinowski z Bogdanki LUK Lublin Wojtek Jargi³o PAP

Wilfredo Leon próbujący sforsować blok siatkarzy Warty Zawiercie w finale PlusLigi Art Service PAP

