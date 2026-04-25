Warta Zawiercie - Bogdanka Lublin. O której i gdzie oglądać finał PlusLigi w TV?

Aleksy Kiełbasa

Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Bogdanką Luk Lublin w finale PlusLigi sezonu 2025/2026. Ci pierwsi mają szansę na pierwsze w swojej historii mistrzostwo Polski, z kolei Bogdanka broni jedynego tytułu zdobytego przed rokiem. O której godzinie mecz Warta Zawiercie - Bogdanka Lublin? Gdzie oglądać? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Wilfredo Leon z Bogdanki Luk Lublin przygotowuje się do zagrywki, trzymając piłkę do siatkówki w dłoniach.
Wilfredo Leon ma kolejną szansę na mistrzostwo PlusLigi w barwach Bogdanki Luk Lublin

Pierwszy mecz finału PlusLigi sezonu 2025/2026 Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka Luk Lublin zostanie rozegrany dzisiaj 25 kwietnia o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin dotarły do finału PlusLigi sezonu 2025/2026. Oba zespoły rozstrzygnęły swoje półfinały w dwóch meczach. Warta nie dała nawet szansy na ugranie choćby seta Asseco Resovii Rzeszów, z kolei Bogdanka dwukrotnie pokonała PGE Projekt Warszawa 3:1.

Warta i Bogdanka zmierzyły się w tym sezonie dwukrotnie w sezonie zasadniczym. Najpierw Zawiercianie triumfowali przed własną publicznością 3:2, a na wyjeździe rozbili Lublinian 3:0. Patrząc na te wyniki i formę obu zespołów, faworytem zdaje się Warta Zawiercie, ale to Bogdanka Lublin broni tytułu sprzed roku i ma w swoim rękawie takiego asa, jak Wilfredo Leon.

Rywalizacja będzie toczyła się do trzech zwycięstw. Na dziś i godzinę 14:45 zaplanowano pierwsze spotkanie. Kolejne odbędzie się 29 kwietnia o 17:30, a trzecie i być może ostatnie 2 maja o godzinie 14:45. Warta po raz trzeci z rzędu staje przed szansą na pierwsze w swojej historii mistrzostwo Polski, natomiast Bogdanka przed rokiem w swoim debiutanckim finale pokonała Zawiercian po czterech spotkaniach i od razu sięgnęła po swój pierwszy ligowy tytuł.

Siatkarz drużyny sportowej w czarno-żółtym stroju z numerem 9 stoi na boisku, wyrażając skupienie i determinację, w tle widoczny inny zawodnik.
Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin
Dwóch siatkarzy w dynamicznych pozach wyrażających silne emocje po udanych akcjach; po lewej zawodnik w żółto-zielonym stroju z widocznym numerem 20, po prawej siatkarz w czarno-złotym stroju z numerem 9, obaj stoją na tle siatkarskiego boiska.
Walka o mistrzostwo Polski zapowiada się wyśmienicie. Mateusz Bieniek i Wilfredo Leon mogą się spotkać w finale, ale droga do tego starcia będzie trudna
