W Polsce spędził siedem lat. Siatkarz zmienia kraj, jest oficjalna decyzja

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Jego drużyna zupełnie zawiodła w minionym sezonie PlusLigi, ale ostatecznie zachowa miejsce w elicie. On grać już jednak w Polsce nie będzie. Milad Ebadipour, w ostatnich rozgrywkach kapitan Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, oficjalnie żegna się z PlusLigą. Pozyskanie irańskiego siatkarza, który ma również polskie obywatelstwo, ogłosił bowiem właśnie klub z zupełnie innej części Europy.

Milad Ebadipour i Patrik Indra w niebieskich strojach Politechniki Częstochowa podczas meczu siatkówki.
Milad Ebadipour (z lewej) i Patrik IndraARKADIUSZ MODLINSKI/400MMNewspix.pl

Milad Ebadipour jest dowodem na to, jak dużą moc przyciągania zagranicznych siatkarzy ma PlusLiga. Przyjmujący, który przez lata był podporą reprezentacji Iranu, trafił do Polski w 2017 roku i przez pięć lat występował w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

W Polsce podobało mu się tak bardzo, że kiedy po dwóch latach otrzymał propozycję ze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, zdecydował się na powrót do PlusLigi. Miał już wtedy polskie obywatelstwo - uzyskał je w 2020 r. Później w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zapowiedział zresztą, że chciałby zamieszkać w Polsce po zakończeniu kariery.

Zobacz również:

Miłosz Zniszczoł (nr 5) wywalczył mistrzostwo Polski dwa miesiące przed 40-tymi urodzinami
Ekstraklasa Mężczyzn

To on najdłużej czekał na mistrzostwo. Polski siatkarz zaskoczył po finale

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Świetny początek, a potem rozczarowanie. Tak Milad Ebadipour pożegnał się z Polską

Pierwszy sezon po powrocie do PlusLigi miał znakomity, a drużyna, której został kapitanem, była jedną z rewelacji rozgrywek. Ostatni sezon był jednak dla niej zupełnie nieudany. Częstochowianie byli największym rozczarowaniem rozgrywek i skończyli na ostatnim miejscu w tabeli.

Sam Ebadipour również spisał się poniżej oczekiwań. Zdobył 337 punktów, co dało mu 26. miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników rozgrywek.

Więcej "oczek" w PlusLidze, przynajmniej na razie, nie dorzuci. Po łącznie siedmiu latach w tych rozgrywkach opuszcza bowiem Polskę. We wtorek jego transfer oficjalnie ogłosił nowy klub. Irańczyk będzie występować w AONS Milon Nea Smyrni, czyli zespole z ligi greckiej.

"Milad Ebadipour to świetne uzupełnienie naszej drużyny, z bogatym doświadczeniem zdobytym w najważniejszych rozgrywkach w Europie i zawodach międzynarodowych, a także związanych z wieloletnią obecnością na wysokim poziomie w reprezentacji Iranu" - przedstawia 32-letniego zawodnika nowy klub.

Zobacz również:

Kamil Rychlicki od 2025 roku reprezentuje Włochy
Reprezentacja siatkarzy

Polacy nie chcieli gwiazdy siatkówki, wybrał inny kraj. Teraz ujawnia kulisy

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Klub z Częstochowy szuka wzmocnień na PlusLigę

Do greckiego zespołu Ebadipour trafia razem z innym doświadczonym przyjmującym - Holendrem Thijsem ter Horstem, którego Grecy oficjalnie powitali w klubie dzień wcześniej. Będą walczyć o poprawę wyniku z ostatniego sezonu, gdy Milon dotarł do półfinału ligi greckiej.

Steam Hemarpol Politechnika będzie zaś na nowo układać linię przyjęcia. Mimo ostatniego miejsca na koniec sezonu klub utrzymał się w PlusLidze, gdzie zajmie miejsce ustępującego z niej z powodu kłopotów finansowy JSW Jastrzębskiego Węgla.

Zobacz również:

Michał Winiarski to pierwszy polski trener ze złotem PlusLigi od 11 lat
Ekstraklasa Mężczyzn

Nie chcieli być "przedmiotem drwin". Polska siatkówka czekała 11 lat

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Zawodnik siatkarski w niebieskiej koszulce z numerem 11, reprezentujący klub Norwid, z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytej sali sportowej.
Milad EbadipourPiotr Matusewicz East News
Milad Ebadipour w reprezentacji Iranu
Milad Ebadipour w reprezentacji IranuYuri CortezAFP
Milad Ebadipour w reprezentacji Iranu
Milad Ebadipour w reprezentacji IranuROBERTO TOMMASINI/ NurPhotoAFP
"Przegrany sezonu". Marek Magiera i Jakub Bednaruk podsumowali rywalizację w PlusLidze. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja