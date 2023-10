W kadrze zwykle był w rezerwie. W klubie polski siatkarz pokazał potencjał

Trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów przystępują do rozgrywek w niemal niezmienionym składzie. Mimo zmęczenia sezonem reprezentacyjnym od inauguracji pierwsze skrzypce w kędzierzyńskiej drużynie grają reprezentanci Polski. PGE GiEK Skra starała się im postawić, ale mimo dobrej gry wystarczyło to tylko do "urwania" faworytom seta.