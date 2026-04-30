W decydującą fazę wszedł już jakiś czas temu siatkarski sezon klubowy 2025/2026. W PlusLidze do rozstrzygnięcia pozostały już tylko dwie kwestie - mistrzostwa oraz brązowego medalisty. W wielkim finale po dwóch spotkaniach Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin mają po jednym zwycięstwie.

W rywalizacji o brąz natomiast PGE Projekt Warszawa ograł na własnej hali w otwierającym serię meczu Asseco Resovię Rzeszów, dzięki czemu jest bliższy gry w Lidze Mistrzów oraz najniższego miejsca na podium. Mimo to ekipa Kamila Nalepki poniosła sporą stratę, bowiem urazu nabawił się Bartosz Bednorz. Z tego względu jego dalsza gra w tym sezonie stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Klub ze stolicy po jakimś czasie przekazał, że kontuzja jest poważna, a pauza wyniesie minimum sześć tygodni. Po komunikacie w mediach pojawiała się informacja, jakoby w grę wchodził transfer medyczny. Taka opcja nie każdemu się podobała, lecz przepisy rozgrywek dokładnie określają pozwalają na taki ruch po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji.

Od razu głośno zrobiło się o ewentualnym pozyskaniu Aleksandra Śliwki, który jest tuż po sezonie w tureckiej Efeler Lidze. Na potwierdzenie nie trzeba było długo czekać.

Aleksander Śliwka zagra w Polsce. Jest oficjalny komunikat

O transferze oficjalnie poinformowano w czwartkowe południe. Śliwka dołączył do Projektu na zasadzie wspomnianego transferu medycznego i wspomoże drużynę w walce o brązowy medal PlusLigi. Przy okazji komunikatu głos zabrał także Piotr Gacek - prezes klubu. Przede wszystkim podziękował władzom Halkbanku za zgodę na taki ruch.

- Chciałbym podziękować władzom Halkbanku Ankara za sprawną komunikację i zielone światło dla tego ruchu w tak krótkim czasie - powiedział.

Drugie starcie o brązowy medal PlusLigi odbędzie się w hali w Rzeszowie w czwartek 30 kwietnia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30. Trzeci mecz natomiast zaplanowany jest na 3 maja (godz. 14:45).

