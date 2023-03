W drużynie znów zabrakło ognia. Wicemistrz Polski bezlitosny

Jastrzębianie w pucharach grają już w środę, więc szukali szybkiego i pewnego zwycięstwa. I to w pełni im się udało. Czarni kontynuują natomiast wstydliwą serię. Przegrali 22. z rzędu spotkanie we własnej hali . Od kiedy występują w roli gospodarza w obiekcie Radomskiego Centrum Sportu jeszcze nie wygrali.

To pozwoliło gościom na spokojną grę, choć Czarni na chwilę zmniejszyli straty po świetnej zagrywce Bartosza Firszta. Druga część seta należała zdecydowanie do jastrzębian. Trener drużyny z Radomia Paweł Woicki wyrzucał zawodnikom, że w ich grze brakuje ognia, i to rywale wygrali 25:16.