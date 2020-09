VERVA Warszawa ORLEN Paliwa w niedzielę poinformowała o wykryciu zakażenia koronawirusem w ekipie. Dwa mecze stołecznych siatkarzy zostały przełożone.

Dziś przed południem stołeczny klub otrzymał potwierdzone pozytywne wyniki badań wykrywających obecność koronawirusa wśród członków drużyny. W związku z tym Polska Liga Siatkówki S.A. zdecydowała, w porozumieniu także z klubem Stal Nysa, o przełożeniu zaplanowanego na dziś meczu tych drużyn a także kolejnego ligowego meczu warszawian ze Skrą Bełchatów.

VERVA Warszawa ORLEN Paliwa informuje, iż w rezultacie przeprowadzonych 26 września testów RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 sześciu członków drużyny i sztabu szkoleniowego otrzymało wyniki pozytywne. Z uwagi na dobro osobiste siatkarzy i członków sztabu, nie podajemy do publicznej wiadomości ich danych osobowych. Cała drużyna oraz wszyscy pracownicy klubu poddali się samoizolacji i czekają na dalsze zalecenia oraz kontakt z sanepidu.

Testy RT-PCR wśród drużyny i pracowników klubu przeprowadzone zostały po otrzymaniu pozytywnego wyniku u zawodnika, zgłaszającego gorsze samopoczucie i podwyższoną temperaturę. W niedzielę 27 września w godzinach przedpołudniowych klub otrzymał wyniki, które potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2 u sześciu członków drużyny i sztabu szkoleniowego. O wszystkich podejmowanych krokach klub na bieżąco informował Polską Ligę Siatkówki SA.

W związku z powyższym Polska Liga Siatkówki SA na wniosek VERVY Warszawa ORLEN Paliwa zdecydowała się przełożyć mecze: 3. kolejki PlusLigi ze Stalą Nysa (pierwotnie zaplanowany na niedzielę 27 września 2020 roku) oraz 4. kolejki PlusLigi z PGE Skrą Bełchatów (pierwotnie zaplanowany na środę 30 września 2020 roku). Nowe terminy spotkań ustalone i podane do publicznej wiadomości zostaną w późniejszym czasie. Wszystkie zakupione bilety zachowują swoją ważność.

VERVA Warszawa ORLEN Paliwa apeluje do osób, które miały kontakt z jakimkolwiek członkiem drużyny, o obserwowanie stanu zdrowia i niezwłoczne zgłaszanie się do najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów SARS-CoV-2. Do objawów choroby należą: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, bóle głowy, duszności, utrata węchu i smaku oraz bóle stawowo-mięśniowe i złe samopoczucie.

