Utytułowany klub uciekł ZAKS-ie. Nokaut w ostatnim secie, 25:12

PGE GiEK Skra Bełchatów zajmuje ósme miejsce w tabeli PlusLigi. Goni ją Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle , ale też PSG Stal Nysa. Walka o miejsce w fazie play-off zapowiada się bardzo ciekawie - jest w nią "zamieszany" jeszcze Indykpol AZS Olsztyn - ale w niedzielę bełchatowianie u siebie byli nie do pokonania. Zrewanżowali się też rywalom za porażkę z pierwszej rundy.

27-letni siatkarz błyszczał natomiast w ofensywie, w pierwszym secie kończąc aż osiem ataków. Równie dobrze po wystawach Grzegorza Łomacza spisywał się Dawid Konarski . Po akcji Lipińskiego PGE GiEK Skra doprowadziła do remisu 16:16. Bełchatowianie w końcówce byli wyraźnie lepsi od rywali, wygrywając 25:22. Decydujący punkt zdobył Lipiński.

PGE GiEK Skra Bełchatów odrabia straty. Kluczowy Mateusz Poręba

W pierwszej partii Dulskiemu zabrakło wsparcia ze strony lewego skrzydła częstochowskiej drużyny. Gdy w drugim secie w końcu punkty zaczął zdobywać Damian Kogut , beniaminek prowadził 9:6. Z wysokiego prowadzenia nie cieszyli się długo, Skra doprowadziła do remisu 11:11. Zagrywką drużynie pomógł też Mateusz Poręba .

Co prawda goście doprowadzili do remisu 21:21, ale po bloku Poręby Skra znów miała dwa punkty przewagi. Nie zmarnowała tej szansy, choć ostatni punkt też musiała zdobyć blokiem przy kontrataku gości. Ponownie zaporę na siatce ustawił Poręba, to jego dłonie przypieczętowały wygraną 25:23.