Uroczysty debiut Ukraińców w polskiej lidze. Bez taryfy ulgowej

Na inaugurację siatkarskiej PlusLigi w sezonie 2022/23 Trefl Gdańsk łatwo wygrał z ukraińską drużyną Barkom-Każany Lwów 3:0. Nie było widać, że Trefl przebudował skład najmocniej ze wszystkich drużyn ligi siatkarzy. Zawsze przy takich jednostronnych meczach powstaje pytanie - czy to wygrani tacy mocni, czy przegrani tacy słabi? Poważne sprawdziany dla "Gdańskich Lwów" przyjdą już niebawem, a debiutanci z Barkom-Każany przez większość fachowców są skazywani na walkę o uniknięcie degradacji z PlusLigi. Ten mecz pokazał, że Ukraińcom będzie w polskiej lidze niezwykle trudno o punkty. Dopiero w końcówce ostatniego, trzeciego seta na boisku pojawił się Mariusz Wlazły , zawodnik ikoniczny dla polskiej siatkówki. W jednej z przerw wśród uhonorowanej za sportowe osiągnięcia gdańskiej młodzieży siatkarskiej, znalazł się syn Wlazłego, Arkadiusz.

Sporo się dzieje ostatnio na froncie siatkarskim na gdańsko-sopockiej ERGO Arenie. Przez ostatni tydzień areną zawładnęły siatkarki, które grały w mistrzostwach świata. W niedzielę panie ustąpiły miejsca panom. Rozgrywki PlusLigi inaugurował Trefl Gdańsk, a rywal i okazja były niezwykłe. To ukraiński klub Barkom-Każany Lwów, który tym spotkaniem debiutował w polskiej lidze. Już przed pierwszym serwisem można było zauważyć, że to niezwykłe wydarzenie - odegrano hymny ukraiński i polski, do zebranych kibiców kilka słów skierowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i z telebimu mer Lwowa, Andrij Sadowy, który dziękował Polsce za pomoc dla rozdartej wojną Ukrainy.