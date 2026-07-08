Upadek legendarnego polskiego klubu. Zastąpią ich Ukraińcy. Już przesądzone

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W przykry sposób sezon 2025/26 zakończył się dla Jastrzębskiego Węgla. Co prawda drużyna prowadzona przez Andrzeja Kowala utrzymała się sportowo w PlusLidze, ale pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową z powodów finansowych. Na początku lipca stało się jasne, że siatkówka na topowym poziomie jednak pozostanie w mieście leżącym w województwie śląskim. Do zmagań przystąpi ukraiński zespół. Poznaliśmy nazwę ekipy oraz nazwisko prezesa.

Siatkarze Barkomu Każany Lwów podczas meczu PlusLigi w sezonie 2025/26.
Barkom Każany Lwów w sezonie 2025/26 Piotr Matusewicz East News

Jeszcze do niedawna kibice z Jastrzębia Zdroju cieszyli się medalami mistrzostw Polski oraz sukcesami w Champions League. Niebawem znajdą się jednak w nowej rzeczywistości. Od kilku miesięcy mówiło się o rozmowach z Barkomem Każany Lwów. Ich efektem miało być pozostanie PlusLigi w tym zasłużonym dla siatkówki mieście. Negocjacje oficjalnie zakończyły się sukcesem na początku lipca, o czym poinformowano w specjalnym komunikacie.

W najwyższej klasie rozgrywkowej zagra zespół o nazwie Jastrzębie Barkom. Prezesem został Adam Gorol, który wcześniej rządził w Jastrzębskim Węglu. "Propozycja złożona władzom Barkomu była jedynym pomysłem na podtrzymanie w Jastrzębiu-Zdroju siatkówki na najwyższym poziomie ligowym. W połączeniu sił jesteśmy w stanie wdrożyć ten projekt w naszym mieście, a to też otwiera drogę w przyszłości do utworzenia wspólnego projektu plusligowego albo do ewentualnej formalnej fuzji dwóch podmiotów" - powiedział, cytowany przez Polsat Sport.

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Jastrzębie Barkom zagra w PlusLidze. Nazwa potwierdzona, szykuje się ciekawy projekt

Wśród internautów zapanowało spore poruszenie. Mowa w końcu o dużym wydarzeniu, ponieważ w PlusLidze pojawił się nowy klub. I to od razu taki, który może namieszać w rozgrywkach. Zespół poprowadzi doświadczony oraz utytułowany Andrzej Kowal. Dodatkowo w kadrze ma on mnóstwo ciekawych nazwisk. "Wiadomo już, że w składzie drużyny znajdzie się aż sześciu Polaków: Firszt, Potrykus, Lorenc, Dudzik, Szymura i Adamczyk" - wymienił Jakub Balcerzak na platformie X.

"Cieszę się bardzo, że będę mógł realizować ten projekt sportowy w mieście z tak dużymi tradycjami siatkarskimi" - dodał natomiast Oleg Baran, czyli szef firmy sponsorującej klub. Ukraińcy po dołączeniu do PlusLigi co rusz zmieniali miasto. Ostatnią kampanię spędzili na przykład w Elblągu. Wiele wskazuje na to, iż w Jastrzębiu-Zdroju przycumują na dłuższy okres czasu.

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