Ukraińska drużyna znów przegrywa. Udany początek nie pomógł

Ukraiński zespół już przed sezonem był skazywany na trudną walkę o utrzymanie, ale na początku sezonu był w stanie postawić się niektórym przeciwnikom. Doprowadził do tie-breaków w Warszawie i Katowicach, dzięki czemu po czterech kolejkach miał na koncie dwa punkty. I nie zamykał ligowej tabeli - niżej, na miejscu spadkowym, był LUK Lublin, który również wciąż czeka na zwycięstwo. Lwowianie w niedzielę potrafili wygrać pierwszego seta, ale później nie było ich stać na zbyt wiele.

Na początku spotkania prezentowali się jednak dobrze i mogli uwierzyć, że to dzień, w którym mogą w końcu wygrać w nowych rozgrywkach.. Goście mieli problemy przede wszystkim z przyjęciem ich zagrywki. Po asie serwisowym Artema Smoliara Barkom prowadził 10:6 . Przewaga jeszcze wzrosła po szczęśliwym przebiciu Jonasa Kvalena , które zupełnie zaskoczyło rywali.

Goście nie potrafili znaleźć odpowiedniego rytmu gry. Na chwilę zmniejszyli straty po bloku Andreasa Takvama , zagrywkami lwowianom zagroził Cezary Sapiński , ale to było za mało. Barkom wygrał 25:20.

Ślepsk przełamał gospodarzy. Pomógł Dominika Depowski

Ślepsk początek sezonu mógł zaliczyć do dość udanych . Wygrał dwukrotnie, pokonując drużyny z większymi ambicjami. Najpierw o sile drużyny prowadzonej przez Dominika Kwapisiewicza przekonał się Trefl Gdańsk, a w ostatniej kolejce Projekt Warszawa.

W Krakowie trener Ślepska miał jednak twardy orzech do zgryzienia. W pierwszym secie dokonał kilku zmian, na drugą wpuścił Dominika Depowskiego, ale gospodarze znów szybko odskoczyli, prowadząc 7:2. To właśnie przy zagrywkach Depowskiego i Sapińskiego zespół z Suwałk dopadł jednak rywali. Lwowianie przy gorszym przyjęciu nie radzili sobie już tak dobrze. Druga część partii była wyrównana, ważne punkty dla gości zdobywał Bartosz Filipiak. W końcówce do ataków dołożył szczelny blok i Ślepsk wygrał 25:22.