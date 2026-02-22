Ukraińscy siatkarze w Polsce znów to zrobili. Fatalna wiadomość dla rywali

Damian Gołąb

Walka o utrzymanie w PlusLidze wciąż rozpala emocje. Mimo kilku niespodziewanych zwycięstw pewny pozostania w elicie nie może być wciąż beniaminek, InPost ChKS Chełm, tuż nad strefą spadkową był Barkom Każany Lwów. I to właśnie ukraiński zespół przyjął na boisku w Elblągu Chełmian. Na niedzielny mecz uważnie spoglądali siatkarze z Częstochowy i ostateczny wynik z pewnością ich nie ucieszył. Ale też beniaminek musi coraz bardziej oglądać się za siebie.

Siatkarz w czarno-pomarańczowym stroju z numerem 13 wyrażający silne emocje podczas meczu, obok niego znajduje się drugi zawodnik w podobnym stroju, w tle widać siatkę i elementy hali sportowej.
Wasyl Tupczij znów był jednym z liderów Barkomu Każany LwówFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl

Mecz dwunastej i trzynastej drużyny tabeli sam w sobie zapowiadał się na wyrównane widowisko, a temperaturę przed meczem jeszcze podgrzał sobotni wyczyn Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Ostatni zespół tabeli niespodziewanie pokonał JSW Jastrzębski Węgiel i zbliżył się na zaledwie punkt do Barkomu Każany Lwów. InPost ChKS-owi Chełm pozostały trzy punkty zaliczki.

Walka od początku była więc zacięta. Żaden z zespołów nie potrafił wypracować sobie większej przewagi. Kiedy Lwowianie pokazali się z punktowymi blokami, tym samym odpowiedział Amirhossein Esfandiar. Lider beniaminka zdobył w ten sposób aż trzy punkty.

W końcówce pierwszego seta to Chełmianie w końcu przechylili szalę na swoją stronę. Pomogło krótkie, ale znaczące wejście Pawła Rusina. Mimo niezłego przyjęcia - na poziomie 63 procent tzw. pozytywnego - Barkom nie był w stanie przekuć tego na siłę w ofensywie. I przegrał 22:25.

    Lwowianie mocno rozpoczęli jednak drugą partię. Rozpamiętywania porażki nie było, wzmocnili zagrywkę i zaczęli od prowadzenia 5:1. W dziewięciu pierwszych atakach mieli stuprocentową skuteczność, do tego zatrzymali blokiem Rune Fastelanda.

    Przewaga gospodarzy konsekwentnie rosła, rywalom zdecydowanie spadła skuteczność - do zaledwie 28 procent. To była popisowa partia ukraińskiej drużyny, zakończona rozbiciem ChKS-u 25:16.

    W trzeciej partii na dobre "odpalił" atakujący Barkomu Wasyl Tupczij. I jego zespół prowadził 10:6 - pomógł też blok przy ataku Esfandiara. Tyle że goście zaczęli porządkować grę. Tomasz Piotrowski zaserwował piłkę tak, że Lorenzo Pope sobie z nią nie poradził, i Chełmianie przegrywali tylko 14:15.

      To była jednak tylko chwila. Znów zawiodło przyjęcie beniaminka, a Lwowianie wykorzystali okazję. Pope ustalił wynik na 25:21 i Barkom był pewien co najmniej punktu do tabeli PlusLigi.

      Ważne zwycięstwo siatkarzy z Ukrainy. Tak teraz wygląda sytuacja

      Czwartego seta Barkom rozpoczął od zagrywek Lukasa Kampy i prowadzenia 3:0. I utrzymywali się na czele, choć goście naciskali. I kiedy w kontrataku z dobrej strony pokazał się Rusin - na tę partię wyszedł w podstawowym składzie - doprowadzili do remisu 11:11.

      Po chwili, po kolejnym dobrym zagraniu przyjmującego, prowadzili już dwoma punktami. Wybloki przy siatce i skuteczność Pope'a w kontratakach jeszcze raz jednak odwróciły wynik, Lwowianie prowadzili 19:17. Emocjonującą końcówkę to właśnie oni wygrali 25:22.

      Co oznacza zwycięstwo Barkomu za trzy punkty? Przede wszystkim to, że Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa do miejsca gwarantującego utrzymanie znów traci cztery punkty. Barkom awansuje na 11. pozycję, ale Cuprum Stilon Gorzów i InPost ChKS mają tyle samo punktów.

      Wasyl Tupczij to jeden z liderów Barkomu Każany Lwów
      Wasyl Tupczij, atakujący Barkomu Każany LwówArtur Szczepanski/REPORTERReporter
      Siatkarze w zielonych strojach świętują zdobycie punktu podczas meczu, otoczeni przez członków swojej drużyny, z boku widoczny wycinek ukazujący zawodnika całującego medalik.
      Siatkarze InPost ChKs ChełmWeronika PołećPAP/Newspix
      Dwóch siatkarzy drużyny w czarnych strojach próbuje zablokować atak zawodnika ubranej w pomarańczowy strój, piłka znajduje się tuż nad siatką, wokół widoczni są inni zawodnicy oraz kibice na trybunach.
      W ataku Ilja Kowaliowplusliga.plmateriały prasowe
      Bartłomiej Lipiński - najlepsze akcje MVP meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski WęgielPolsat Sport

