Ukraińcy zastąpią legendarny klub. Nagle oświadczenie kibiców. A więc bojkot

Jastrzębski Węgiel to klub z wielką historią. Jeszcze niedawno siatkarze zdobywali medale mistrzostw Polski oraz Ligi Mistrzów. Bogata historia jednak dobiegła końca po sezonie 2025/26. Drużyna utrzymała się w PlusLidze, ale pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową z powodów finansowych.

Siatkówka na najwyższym poziomie nie znika jednak z Jastrzębia Zdroju. Wszystko za sprawą Barkom-Każany Lwów, który będzie występować właśnie w tym mieście. "Propozycja złożona władzom Barkomu była jedynym pomysłem na podtrzymanie w Jastrzębiu-Zdroju siatkówki na najwyższym poziomie ligowym. W połączeniu sił jesteśmy w stanie wdrożyć ten projekt w naszym mieście, a to też otwiera drogę w przyszłości do utworzenia wspólnego projektu plusligowego albo do ewentualnej formalnej fuzji dwóch podmiotów" - powiedział prezes Adam Gorol cytowany przez Polsat Sport.

Klub z Ukrainy będzie występować w Jastrzębiu. Kibice nie będą go wspierać

Drużyna nosić będzie nazwę Jastrzębie Barkom. Poprowadzi ją Andrzej Kowal, a w kadrze znajdzie się wielu doświadczonych zawodników. Nie wszystkim podoba się, że klub z Ukrainy będzie występować w tym miejscu. Wcześniej siatkarze Barkomu rozgrywali swoje mecze w Krakowie, Tarnowie i Elblągu.

Okazuje się, że najbardziej zagorzali kibice Jastrzębskiego Węgla podjęli decyzję ws. meczów nowego zespołu w ich mieście.

- Nie będziemy wspierać tego klubu nie utożsamiamy się z nim. To jest po prostu klub Barkom-Każany Lwów, który na potrzeby miejsca w którym będzie występował zmienił nazwę - powiedział w rozmowie z Radiem 90, Janusz Kalisz, prezes Klubu Kibica Siatkówki w Jastrzębiu-Zdroju.

Zaznaczył on, że fani z klubu kibica będą uczęszczać na mecze KS Jastrzębie-Borynia, który występować będzie na szczeblu drugiej ligi.

To koniec Jastrzębskiego Węgla. Gigant PlusLigi znika z mapy, gwiazdy odchodzą. AFP AFP

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla śrubują serię zwycięstw fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla grają dalej w Pucharze CEV fot. Justyna Matjas / PLS materiały prasowe





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