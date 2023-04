Ukraińcy utarli nosa ekspertom. Świętowali w niemal pustej hali

Pomysł dołączenia drużyny z Ukrainy do PlusLigi pojawił się jeszcze przed wybuchem wywołanej przez Rosję wojny. Agresja sąsiada tych planów nie storpedowała, ale zmieniła sytuację ukraińskich siatkarzy. Barkom przeniósł się ze Lwowa do Polski, na bazę obrał Kraków. Stolica Małopolski ugościła go w hali na Suchych Stawach, ale pojawiły się inne, bardziej przyziemne problemy. Trudno było znaleźć choćby mieszkania dla 15 siatkarzy i trenerów.