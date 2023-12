Pierwsze doniesienia o tym, że Barkom-Każany Lwów może zagrać w PlusLidze, pojawiły się już jesienią 2021 roku, kiedy to Polska Liga Siatkówki podpisała list intencyjny z ukraińskim klubem. Dołączenie zespołu do rozgrywek oficjalnie potwierdzono z kolei w marcu, już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"To dla nas duża sprawa, przyjęcie zespołu ze Lwowa to odważny, ale przemyślany ruch. Liczymy na to, że Barkom przyciągnie na trybuny wielu nowych kibiców, pokaże siatkówkę Ukraińcom, a także będzie symbolem współpracy pomiędzy naszymi narodami" - przekonywał Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Paweł Zagumny wprost o przyszłości Barkomu-Każany Lwów w PlusLidze

Zagumny przypomniał, że to prezesi klubów głosowali za dołączeniem ukraińskiego zespołu do rozgrywek. "Tylko miało to wyglądać zupełnie inaczej. Miała być wymiana marketingowa, biznesowa, wyjazdy do Lwowa, ale wiadomo, jak się życie potoczyło" - przypomniał, nawiązując do wybuchu wojny w Ukrainie.