Ucieczka siatkarza i sezon na dnie. Bolesne pożegnanie z ligą

BBTS wrócił do PlusLigi po czterech sezonach przerwy. Przed początkiem rozgrywek nie był głównym kandydatem do spadku - niżej stały akcje debiutującego zespołu z Ukrainy, Barkomu Każany Lwów. Bielszczanie po kilku kolejkach zostali jednak czerwoną latarnią ligi i nie doścignęli już rywali.

Ale doświadczony Francuz również zbyt długo nie zagrzał miejsca w Bielsku-Białej. Opuścił zespół po dwóch miesiącach. Znów na parę meczów do składu wskoczył Gil, w drugiej połowie stycznia do drużyny dołączył Australijczyk Arshdeep Dossanjh. Ale i on nie dotrwał do końca sezonu. Jak przekazał Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport, 26-letni siatkarz ma dokończyć sezon w klubie "z ciepłego kraju". W ostatnim meczu jeszcze raz grę zespołu poprowadził więc Gil.