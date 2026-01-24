Twarde lądowanie po Lidze Mistrzów. Polski zespół gromił, a teraz taki wynik

Asseco Resovia Rzeszów w tym sezonie celuje w najwyższe laury, ale drużynę w sporym stopniu opiera na siatkarzach, którzy jeszcze w poprzednim sezonie występowali w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle. Przed spotkaniem w swojej dawnej hali okolicznościowe pamiątki odebrali Marcin Janusz, Erik Shoji i Mateusz Poręba.

W podstawowym składzie gości wystąpili dwaj pierwsi. Mecz w Kędzierzynie-Koźlu od początku był bardzo intensywny. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale kiedy już ktoś odskakiwał na dwa punkty, była to Asseco Resovia.

Rzeszowianie zanotowali w pierwszym secie aż cztery asy serwisowe, ale partię wygrała ZAKSA. Nie zawodził jej kapitan Rafał Szymura, ostatnie słowo należało zaś do Kamila Rychlickiego - jego atak dał gospodarzom wygraną 26:24.

Asseco Resovia Rzeszów zrewanżowała się ZAKS-ie. A potem taka odpowiedź Kędzierzynian

ZAKSA radzi sobie na razie poniżej oczekiwań, do meczu przystępowała jako dziewiąta drużyna tabeli. Ale akurat spotkanie z Resovią jesienią się jej udało - wygrała na wyjeździe 3:2.

W drugiej partii to Rzeszowianie objęli jednak nieco wyższe prowadzenie. Nie pomogła przerwa na żądanie trenera ZAKS-y Andrei Gianiego, przyjezdni prowadzili już 14:10.

Rzeszowianie bardzo dobrze radzili sobie w kontratakach, które w efektowny sposób kończył m.in. Klemen Cebulj. W ofensywie bardzo dobrze prezentował się też Karol Butryn. W końcówce znakomite zagrywki dołożył Cezary Sapiński i Resovia wygrała dość pewnie - 25:19.

Trzecia partia to jednak zupełna zmiana obrazu gry. Już w połowie seta gospodarze mieli znaczną przewagę - przy zagrywkach środkowego Karola Urbanowicza objęli prowadzenie 12:5. Bardzo dobrze prezentowała się kędzierzyńska linia obrony, w której brylował Mateusz Czunkiewicz, i tym razem to ZAKSA imponowała w kontratakach.

Resovia szukała odpowiedzi na dobrą grę rywali, ale ostatecznie jej nie znalazła. Co prawda w drugiej części seta nieco poprawiła wynik za sprawą rezerwowego Jakuba Buckiego, ale to ZAKSA wygrała 25:22.

PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dała koncert. Asseco Resovia pokonana

Bucki pozostał w składzie na czwartego seta w miejsce Butryna, a wkrótce trener gości Massimo Botti zdecydował się na kolejną zmianę - Cebulja zastąpił Yacine Louati. Kędzierzynianie zaś prowadzili już czterema punktami.

Już przy stanie 9:3 dla gospodarzy Botti wykorzystał drugą przerwę. Włoch nie szczędził gardła, by pobudzić swój zespół. Ten nie przypominał już jednak drużyny, która kilka dni wcześniej rozgromiła w Lidze Mistrzów Sporting CP.

Tyle że w sobotę miała po drugiej stronie siatki znacznie mocniejszego rywala niż Portugalczycy. Imponować mógł zwłaszcza Rychlicki, mistrz świata z reprezentacją Włoch, w tym meczu główna "armata" ZAKS-y - zdobył w tym meczu 22 punkty. Kędzierzynianie mieli już w pewnym momencie siedem punktów przewagi, skończyło się ich wygraną 25:22.

Szósta ligowa porażka w sezonie sprawia, że Asseco Resovia pozostaje poza podium PlusLigi - wskoczyła na nie Aluron CMC Warta Zawiercie. ZAKSA zrównuje się punktami z ósmym JSW Jastrzębskim Węglem i w pełni wraca do walki o grę w fazie play-off.

Igor Grobelny, przyjmujący ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP

Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Marcin Janusz przed sezonem przeniósł się z ZAKS-y do Resovii Darek Delmanowicz PAP

Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport