Asseco Resovia Rzeszów przed rokiem zajęła trzecie miejsce w PlusLidze, a w bieżących rozgrywkach jest na dobrej drodze do tego, by powtórzyć lub nawet poprawić ten wynik. Klub ze stolicy Podkarpacia zajął czwarte miejsce w fazie zasadniczej, a w ćwierćfinale play-offów poradził sobie z Treflem Gdańsk. I awansował do półfinału, w którym zmierzy się z rozpędzonym Jastrzębskim Węglem.

Ostatnie dni nie są jednak łatwe dla drużyny, która w połowie marca wywalczyła Puchar CEV. Kontuzję odniósł Stephen Boyer, który nie zagra już do końca sezonu . Co więcej, potwierdziły się doniesienia, które w przestrzeni medialnej pojawiły się już kilka miesięcy temu - Resovię czeka istne trzęsienie ziemi , ponieważ po zakończeniu rozgrywek z klubu odejdzie jej trener.

Giampaolo Medei wraca do Włoch. Trener Resovii obejmie inny klub

I faktycznie, jeśli przyjrzymy się karierze włoskiego szkoleniowca, to może on mówić o dużym pechu. W sezonie 2017/2018 razem z Cucine Lube Civitanova przegrał finał Ligi Mistrzów oraz finał mistrzostw Włoch. Jego podopieczni zajęli też drugie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata. Te porażki powetował sobie w kolejnych sezonach - najpierw poprowadził Ziraat Bankasi Ankara do mistrzostwa Turcji, a następnie wspomnianą Resovię do triumfu w Pucharze CEV.