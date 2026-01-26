Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzęsienie ziemi w gigancie PlusLigi. Trener podał się do dymisji. Oficjalnie

W poniedziałkowy poranek władze PGE Projektu Warszawa wydały ważny komunikat. Jak czytamy, do dymisji podał się Tommi Tiilikainen. Fin nie jest już szkoleniowcem klubu PlusLigi. - Zdecydowałem, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie zakończenie współpracy - mówi, cytowany przez Projekt.

Mężczyzna w czarnej sportowej kurtce z logotypami sponsorów stoi na tle rozmytej publiczności w hali sportowej. Wyraża delikatny uśmiech i patrzy w stronę boiska.
Tommi TiilikainenArtur BarbarowskiEast News

Tommi Tiilikainen prowadził PGE Projekt Warszawa od początku tego sezonu. Trzy ostatnie mecze stołeczny klub kończył porażkami - 2:3 z Barkom, 0:3 przeciwko Lube Civitanova w Lidze Mistrzów oraz 0:3 z Asseco Resovią.

Na sześć ostatnich spotkań udało się wygrać tylko raz - 14 stycznia, 3:1 z Jastrzębskim Węglem. Teraz wiemy już, że fiński trener przestał pełnić swoją funkcję. Samodzielnie podał się do dymisji.

Tiilikainen odchodzi w Warszawy. Jest potwierdzenie

- Zdecydowałem, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie zakończenie współpracy. Wierzę, że drużyna potrzebuje teraz nowego impulsu, by zrealizować założone na ten sezon cele. Życzę Wam wszystkiego dobrego! - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez klubową stronę.

- Mimo słabszych wyników w ostatnich tygodniach, nie dążyliśmy do zmiany na stanowisku trenera. Szanujemy jednak decyzję Tommiego i przyjęliśmy jego rezygnację. Dziękujemy za współpracę oraz wkład w rozwój drużyny. Życzymy powodzenia w dalszej karierze i w kolejnych sportowych wyzwaniach - dodał Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa.

Obecnie Projekt z 35. punktami jest wiceliderem tabeli PlusLigi. Tyle samo oczek do tej pory zebrała pierwsza Bogdanka Luk Lublin. W Lidze Mistrzów polski klub zajmuje trzecią pozycję w grupie E (4 pkt) z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami na koncie.

Przekazano również, że obecnie obowiązki pierwszego trenera przejmie Kamil Nalepka. Drugim szkoleniowcem będzie Bartosz Kaczmarek, a Blair Bann pozostanie w sztabie szkoleniowym w roli asystenta.

Grupa siatkarzy ubrana w czarne i zielone stroje drużynowe świętuje wspólnie na boisku, stojąc blisko siebie z uniesionymi rękami, wyrażając radość po zdobyciu punktu.
Siatkarze PGE Projektu WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Siatkarze w trakcie rozgrywki, zawodnicy w białych i granatowo-czerwonych strojach w dynamicznym momencie meczu, skupieni i zaangażowani, wokół widownia i sportowa hala.
Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali w tym sezonie tylko jeden mecz w Lidze MistrzówLeszek SzymańskiPAP
