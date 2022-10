Trudny początek beniaminka. Asystent Grbicia triumfuje

PlusLiga zawitała do Bielska-Białej po czterech latach przerwy. Tyle BBTS czekał na powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Przez większość tego czasu, bo od 2019 r., drużynę prowadził trener Harry Brokking . Doświadczony trener poprzednio pracował w PlusLidze w 2006 r., więc na powrót czekał zdecydowanie dłużej niż jego zespół. Holender i jego ekipa na pierwsze zwycięstwo w sezonie poczekają jednak jeszcze trochę dłużej.

Ilja Kowaliow w ataku, Cuprum Lubin wygrywa drugiego seta

PlusLiga. Cuprum Lubin wygrywa w pierwszej kolejce

Cuprum w tym sezonie zapowiada walkę o czołową ósemkę. Drużyny z zachodniej Polski nie było w niej od 2018 roku. Na początku trzeciej partii znów musiała odrabiać trzypunktową stratę do gospodarzy. Uporała się z tym szybko, do remisu 7:7 doprowadził as serwisowy Aleksandra Bergera. Brokking szukał optymalnego składu, wprowadził na boisko m.in. Jakuba Urbanowicza. Set był jeszcze bardziej wyrównany niż poprzednie, rozstrzygnęła go dopiero długa gra na przewagi. W niej górą był BBTS - pod dwóch punktach zagrywką Hanesa wygrał 31:29.