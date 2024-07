Piotr Nowakowski nie będzie dobrze wspominał ostatniego sezonu ligowego - dwukrotny mistrz świata przez długi czas zmagał się z kontuzją, a po zakończeniu rozgrywek rozstał się z Projektem Warszawa. Wciąż nie wiadomo gdzie zagra od kolejnego sezonu, ale w ostatnim czasie zdecydował się na wsparcie jednego z poprzednich klubów. Utytułowany siatkarz towarzyszy zespołowi podczas przygotowań do sezonu, co jest dobrą wiadomością dla fanów zawodnika, ponieważ ten pracuje nad powrotem do formy.