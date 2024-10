Trudne chwile Mateusza Bieńka, to znowu się dzieje. Siatkarz wciąż walczy

Mateusz Bieniek przed rokiem z powodu kontuzji stracił część sezonu reprezentacyjnego i klubowego, a do gry wrócił dopiero na początku listopada. Teraz historia zatoczyła koło, ponieważ utytułowany siatkarz ponownie doznał urazu i ponownie musiał pauzować. I chociaż zagrał już w dwóch meczach PlusLigi, to nie oznacza to, że walka o jego powrót do pełni zdrowia dobiegła końca. Tak jak w poprzednim sezonie jest stopniowo wprowadzany do gry i wciąż walczy o to, by móc rozgrywać pełne spotkania.