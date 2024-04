Trudne chwile klubu PlusLigi. Niepewna przyszłość, a teraz jeszcze taki wynik

O Cuprum Lubin, trzynastej drużynie sezonu zasadniczego PlusLigi, zrobiło się ostatnio głośno. Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki ogłosił bowiem, że to miasto będzie gościć w przyszłym sezonie drużynę PlusLigi. To miało się wiązać z przenosinami zespołu Cuprum do nowego miasta. Tymczasem w poniedziałek klub odpowiedział oświadczeniem , w którym stwierdził, że... "priorytetem klubu jest funkcjonowanie dla naszych kibiców w Lubinie, gdzie Cuprum działa od 23 lat".

