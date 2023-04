Trudna sytuacja polskiego siatkarza. Nie brzmi to dobrze. "Muszę poczekać"

Kończący się sezon PlusLigi był mocno rozczarowujący dla kibiców PGE Skry Bełchatów , którzy jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek mieli prawo oczekiwać, że ich ulubieńcy powalczą o wysokie miejsce po fazie zasadniczej. Tak się jednak nie stało, a drużyna, która miała w swoich szeregach takie gwiazdy światowej siatkówki jak Karol Kłos, Mateusz Bieniek, Grzegorz Łomacz Aleksandar Atanasijević czy Filippo Lanza, po raz pierwszy w historii rozgrywek nie awansowała do play-offów PlusLigi.

PlusLiga. Grzegorz Łomacz niepewny przyszłości w Skrze Bełchatów

Niepewna jest też przyszłość Grzegorza Łomacza , który w Skrze gra od 2017 roku. Sam zawodnik w rozmowie z tvpsport.pl nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie o to, czy odejdzie z klubu. - Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem, czy zostaję. Nie wiem, czy odchodzę. Na razie wszystko jest "zawieszone", bowiem tak teraz działa klub. Muszę jeszcze poczekać - zaznaczył.

Wielu siatkarzy jeszcze w trakcie sezonu negocjowało warunki z nowymi klubami, przez co decyzje Kłosa i Bieńka nie były zaskoczeniem, ponieważ już na początku roku pojawiały się doniesienia o ich planach. To z kolei oznacza, że zawodnicy czekający z decyzją do końca rozgrywek są w trudniejszym położeniu, ponieważ topowe zespoły mają już wybrane składy na kolejny sezon. Wie o tym Łomacz, który ma świadomość, jakim wyzwaniem jest znalezienie obecnie dobrego zespołu.