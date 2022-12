Zawiercianie zostali liderem PlusLigi na finiszu pierwszej rundy fazy zasadniczej. Skra w tym sezonie spisuje się słabiej, ale pozostaje groźnym przeciwnikiem. Udowodniła to w sobotę, gdy postawiła gościom trudne warunki i przegrała po wyrównanej walce .

Początek spotkania to dużo krótkich akcji. Obie drużyny często kończyły je już w pierwszym uderzeniu. Na dwupunktowe prowadzenie, 14:12, jako pierwsi wyszli gospodarze. Zyskali przewagę dzięki Mateuszowi Bieńkowi , który dwa razy zablokował ataki Bartosza Kwolka .

Przyjmujący Aluronu szybko zrewanżował się jednak rywalom mocną zagrywką i goście odrobili straty. W końcówce to oni odskoczyli na dwa punkty, blokując atak Dicka Kooya z drugiej linii. Ostatecznie wygrali 25:23.

Pech Kacpra Piechockiego. Kontuzja przy próbie obrony

Oba zespoły w tym tygodniu wygrały mecze w europejskich pucharach. Aluron pokonał Hebar Pazardżik i jest liderem swojej grupy w Lidze Mistrzów. Bełchatowianie awansowali z kolei do kolejnej rundy Pucharu CEV, pokonując Narbonne Volley .

Zastąpił go Robert Milczarek , Skra jeszcze przez kilka minut prowadziła. Później goście znaleźli jednak sposób na skuteczne blokowanie bełchatowskich ataków. Dulski zdobył sześć punktów, ostatnią akcję skutecznym zbiciem zakończył Uros Kovacević . Aluron wygrał 25:23.

PlusLiga. Kovacević znów bohaterem Zawiercia

Pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie wygrał Aluron, ale spotkanie zakończyło się dopiero po pięciu setach. W Bełchatowie Skra znów chciała doprowadzić do tie-breaka. Wydatnie pomógł jej w tym Bieniek, który popisał się serią świetnych zagrywek , po których jego drużyna prowadziła 13:9. Na boisko wrócił Konarski, gospodarze dobrze prezentowali się w bloku. Duże problemy w ataku miał Kovacević, bełchatowianie grali skutecznie i powiększali przewagę. Jednostronna partia zakończyła się ich zwycięstwem 25:20.

Tie-break był wyrównany. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Przed zmianą stron na czoło wyszli goście - dobrze w polu zagrywki spisał się Kwolek. Gospodarzy do wygranej przybliżył z kolei as serwisowy Kooya. Zawiercianie w końcówce zdołali jednak przełamać rywali. Ważny kontratak skończył Kovacević, który w trakcie piątego seta przekroczył granicę 30 zdobytych punktów.