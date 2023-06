Trener zostaje w ekipie mistrza Polski. "Spróbujemy wygrać każde rozgrywki"

Mendez został trenerem Jastrzębskiego Węgla przed minionym sezonem. Do tego czasu jego kariera trenerska najtrwalej związana była z Sadą Cruzeiro. W brazylijskim klubie spędził 12 lat , sięgając z nim sześciokrotnie po mistrzostwo kraju, sześciokrotnie po krajowy Puchar, siedmiokrotnie po klubowe mistrzostwo Ameryki Południowej, trzykrotnie po Superpuchar Brazylii i trzykrotnie po klubowe mistrzostwo świata.

Ponadto, od 2018 roku pracuje z kadrą narodową Argentyny. W 2021 roku wywalczył z nią brąz igrzysk olimpijskich w Tokio . Oprócz tego, prowadził także kadrę Hiszpanii, z którą wygrał Ligę Europejską oraz hiszpański klub Drac Palma Majorka, z którym m.in. trzy razy zdobył mistrzostwo kraju i dotarł do finału Pucharu Top Teams oraz finału Pucharu CEV.

PlusLiga. Jastrzębski Węgiel to mistrz Polski

W swoim pierwszym sezonie w Jastrzębskim Węglu trener Mendez doprowadził zespół do mistrzostwa Polski, finału Ligi Mistrzów oraz zdobył Superpuchar Polski . Po zakończeniu rozgrywek szkoleniowiec został wybrany Trenerem Sezonu 2022/2023 w PlusLidze.

"Czuję się tutaj dobrze, nawet bardzo dobrze. Kocham ten klub. Dał mi możliwość walki o najwyższe cele w najważniejszych turniejach. Mam tutaj świetny sztab, doskonałych zawodników, najlepszych na świecie. Mamy świetną atmosferę na meczach. Uwielbiam naszych kibiców, są naszym dodatkowym zawodnikiem na boisku. Spełnione są tu wszystkie warunki do tego, by walczyć. Spróbujemy znowu wygrać każde rozgrywki i turnieje, dojść do finałów, powtórzyć ten sezon" - powiedział Mendez, cytowany przez stronę internetową klubu.