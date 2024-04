Na taki sezon warszawska siatkówka czekała trzy lata. Po rozczarowujących sezonach, które drużyna kończyła na dziewiątym i piątym miejscu, w zakończonych w weekend rozgrywkach Projekt na dobre dołączył do czołówki PlusLigi. Mimo że przegrał półfinałowe starcia z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, powetował to sobie w rywalizacji o trzecie miejsce .

Warszawscy siatkarze dwukrotnie pokonali Asseco Resovię i nie tylko zdobyli trzeci ligowy medal w historii klubu, ale też zakwalifikowali się do najbliższej edycji Ligi Mistrzów . Będą w niej występować wraz z zawiercianami oraz Jastrzębskim Węglem. Do tego jako drugi polski zespół w historii wygrali Puchar Challenge, w finale pokonując Mint Vero Volley Monza - późniejszych wicemistrzów Włoch.

PlusLiga. Piotr Graban zapowiada, że Projekt Warszawa będzie jeszcze mocniejszy

37-letni trener ma zostać w drużynie na kolejny sezon. To samo dotyczy między innymi Bartłomieja Bołądzia, atakującego i jednego z liderów drużyny. Graban zapowiada jednak, że w zespole można spodziewać się nowych twarzy. I to takich, które jeszcze pociągną go w górę.