Trener zaryzykował, zaskoczył i wygrał. Koniec fatalnej serii, wielki klub na deskach

Indykpol AZS Olsztyn przerwał serię porażek. I to w najlepszym możliwym momencie. Wyjazdowa wygrana z PGE GiEK Skrą Bełchatów sprawia, że - przynajmniej na chwilę - zespół awansował do czołowej ósemki siatkarskiej PlusLigi. Świetnie spisały się zagraniczne gwiazdy olsztyńskiego zespołu: Alan Souza i Manuel Armoa. Gospodarzom nie pomógł nawet powrót do gry po urazie jednego z najważniejszych zawodników.