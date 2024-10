Poranna informacja o rezygnacji argentyńskiego szkoleniowca Juana Manuela Barriala z funkcji trenera drużyny siatkarzy "Akademików z Kortowa" nie była przysłowiowym gromem z jasnego nieba. AZS Olsztyn zajmuje trzecie miejsce w rozgrywkach PlusLigi, z zaledwie jedną wygraną w sześciu spotkaniach. Gdyby rozgrywki zakończyły się dzisiaj oznaczałoby to degradację z PlusLigi. Siatkarze z dopiero co przebudowanej Hali Uranii mają wysokie ambicje powrotu do czasów świetności, ale są jak do tej pory największym rozczarowaniem sezonu siatkarskiego. Najwyraźniej szefowie klubu za bardzo zawierzyli poprzedniemu szkoleniowcowi - to Argentyńczyk Javier Weber wskazał Barriala jako swego następcę.

