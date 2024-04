Trener odstawił reprezentanta Polski. Rywale wracają na podium i do Ligi Mistrzów

Po dwóch chudych latach w tym sezonie Projekt w końcu ma co świętować. Najpierw warszawianie sięgnęli po Puchar Challenge , teraz zdobywają medal PlusLigi. I w przyszłym sezonie będą rywalizować w znacznie bardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach. Resovia nie dała rady bez kontuzjowanego Stephena Boyera , ale przede wszystkim zawodziła w końcówkach setów.

Potem drużyny grały falami. Najpierw był na niej Projekt, który prowadził 14:8 - w tym okresie seta skuteczny był Bołądź, który zdobył w pierwszej partii osiem punktów. Później, przy zagrywkach Karola Kłosa , do stanu 14:12 doprowadzili goście. Przewaga warszawian utrzymała się do stanu 21:21, kiedy w końcu rywale zablokowali atakującego Projektu. Końcówkę lepiej rozegrali jednak gospodarze, o ich wygranej 26:24 przesądził nieudany atak Yacine'a Louatiego .

Asseco Resovia znów zawiodła w końcówce. Kevin Tillie bohaterem ostatnich akcji

Pierwszy mecz zakończył się w trzech setach, ale dwie partie były wyrównane i to rzeszowianie byli w nich blisko zwycięstwa , tracili jednak przewagę. Własna hala też nie musiała być wcale wielkim atutem warszawian, bo po raz ostatni pokonali w stolicy Asseco Resovię w grudniu 2019 r.

Na drugą partię Resovia wyszła z Adrianem Staszewskim w podstawowym składzie. Przyjmujący zmienił Toreya Defalco , który skończył w pierwszym secie tylko dwie piłki w ataku. Gra była wyrównana. Resovia najwięcej ataków wyprowadzała prawym skrzydłem, gdzie operował Klemen Cebulj . Bołądź cały czas miał lepszą skuteczność niż Słoweniec, ale po świetnej zagrywce Staszewskiego to rzeszowianie prowadzili 17:15.

Ale gospodarze doprowadzili do remisu 20:20 dzięki zagraniu Kevina Tillie'ego . Końcówka seta przyniosła kapitalne emocje. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, obie drużyny miały piłki setowe. Decydujący okazał się Tillie . Najpierw Francuz zablokował atak Cebulja, potem zaserwował tak, że Louati nie był w stanie przyjąć piłki. Projekt wygrał 29:27 i był o włos od medalu.

PlusLiga. Projekt Warszawa z trzecim medalem w historii

Początek trzeciej partii to koncert gospodarzy. Kapitalnie spisywał się Bołądź, przy jego zagrywkach Projekt objął prowadzenie 6:2. Punkt do tej przewagi asem serwisowym dorzuciła Taylor Averill. Medei zdecydował się na kolejne zmiany - najpierw Cebulja zastąpił Jakub Bucki, potem Łukasz Kozub zmienił Fabiana Drzyzgę. I rzeszowianie zmniejszyli straty do dwóch punktów.