LUK Lublin odrabia straty. Udana pogoń za Ślepskiem

PlusLiga. LUK Lublin wygrywa trzeci mecz z rzędu

W trzeciej partii w drużynie z Suwałk na boisku szybko pojawił się Adrian Buchowski, który już w poprzedniej partii zmieniał Depowskiego. Mimo to dwupunktową przewagę na początku mieli goście. Do remisu doprowadził as serwisowy Filipiaka. Rywale szybko jednak odbudowali trzypunktową przewagę. Atak LUK-u opierał się na skrzydłowych. Do tego Wojciech Włodarczyk dołożył świetną zagrywkę. Zespół z Lublina przypilnował prowadzenia i wygrał 25:17.