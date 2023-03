Trener mistrzów Polski zaryzykował. ZAKSA musiała odrabiać straty

Kędzierzynianie muszą walczyć o utrzymanie pozycji w czołowej czwórce przed fazą play-off, co gwarantuje rozstawienie w ćwierćfinale. Po piętach depcze im Projekt Warszawa , który przed tą kolejką miał na koncie tyle samo punktów. Wygrana z Cuprum pozwala mistrzom Polski na złapanie oddechu w tabeli.

Tydzień po zwycięskim finale TAURON Pucharu Polski trener ZAKS-y dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom. Spotkanie wśród rezerwowych rozpoczęli Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz i David Smith . Bez nich kędzierzynianie zanotowali trudny początek spotkania. Mocno szwankowało ich przyjęcie, po drugiej stronie skutecznie atakował Adam Lorenc , i to Cuprum prowadziło trzema punktami.

Gospodarze konsekwentnie odrabiali straty, asem serwisowym popisał się Łukasz Kaczmarek . W końcu doprowadzili do remisu. Gdy atakujący ZAKS-y popisał się punktowym blokiem, jego drużyna objęła prowadzenie 20:19. Tyle że w końcówce zaskoczyła ją zagrywka Wojciecha Ferensa i faworyci przegrali 23:25 .

ZAKSA odwraca losy spotkania. Zagrywka bronią mistrzów Polski

W drugim secie mistrzowie Polski od początku ostro zabrali się do roboty. Po świetnych zagrywkach Dmytro Paszyckiego objęli prowadzenie 5:1. To właśnie serwis napędzał ich do dobrej gry. Punkty tym elementem szybko zdobyli również Adrian Staszewski i Wojciech Żaliński.