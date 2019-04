Trefl potwierdził w poniedziałek odejście Andrei Anastasiego. Włoski szkoleniowiec ma przejść do Onico Warszawa, natomiast nowym trenerem gdańskich siatkarzy powinien zostać były reprezentant Polski Michał Winiarski.

Zdjęcie Andrea Anastasi /Piotr Matusewicz /East News

Anastasi przejął Trefla w 2014 roku i w debiutanckim sezonie wywalczył z nim wicemistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski. Po to drugie trofeum sięgnął z tą drużyną także w minionych rozgrywkach, zdobył z nią ponadto brązowy medal.

Reklama

Ten sezon nie był już tak udany. Gdańszczanie dotarli co prawda do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, jednak w ekstraklasie uplasowali się dopiero na dziewiątej pozycji.

"Bardzo dziękujemy Andrei za wszystko, co osiągnął z naszym klubem. To pod jego wodzą karty historii gdańskiej siatkówki zaczęły się wypełniać pucharami i medalami. Wspólnie stworzyliśmy nowe oblicze Trefla, który przez pięć sezonów stał się ważną marką na siatkarskiej mapie Polski. Pamiętajmy też, ilu zawodników rozwinęło się w Gdańsku pod wodzą Andrei - chociażby Damian Schulz, Artur Szalpuk, a w obecnym sezonie Maciej Muzaj czy Marcin Janusz. Oczywiście trzymamy kciuki za jego dalsze sukcesy, a w Gdańsku zawsze będziemy go witać jak w domu" - zapewnił na klubowej stronie prezes Dariusz Gadomski.

58-letni włoski szkoleniowiec, o czym wcześniej informowały już media, ma zastąpić w Onico Warszawa innego byłego trenera reprezentacji Polski Stephane’a Antigę. Prezesem stołecznego klubu jest były podopieczny Anastasiego w ekipie "Biało-Czerwonych" jak i w Treflu Piotr Gacek.

Szeregi warszawskiego klubu mają także zasilić środkowi Piotr Nowakowski i Patryk Niemiec oraz rozgrywający Michał Kozłowski. Z zespołu odejdą również atakujący Maciej Muzaj oraz przyjmujący Miłosz Hebda i Serb Nikola Mijailovic.

W Treflu mają natomiast zostać niemiecki przyjmujący Ruben Schott, środkowi Wojciech Grzyb i Bartłomiej Mordyl, libero Maciej Olenderek i Fabian Majcherski, atakujący Kewin Sasak, przyjmujący Szymon Jakubiszak oraz rozgrywający Marcin Janusz.

Trenerem gdańskiej drużyny zostanie 35-letni były reprezentant Polski Michał Winiarski, dla którego będzie to pierwsza samodzielna praca w roli szkoleniowca.

Autor: Marcin Domański