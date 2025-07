Transferowy hit stał się faktem, czołowy siatkarz świata zagra w PlusLidze. Będzie debiut

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiały się plotki dotyczące planów transferowych Steam Hemarpol Norwida Częstochowa . Klub znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ z klubu do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle odszedł jeden z liderów drużyny w poprzednim sezonie, rozgrywający Quinn Isaacson . Działacze w jego miejsce postanowili pozyskać młodego francuskiego gracza. W ten sposób nowym zawodnikiem Norwida został Amir Tizi-Oualou .

Ten jednak nie zdążył w nim nawet zadebiutować, a już zmienił barwy, bowiem został wykupiony przez włoską Modenę . Wtedy stało się jasne, że we włoskim gigancie nie ma czego szukać dotychczasowy kapitan i jeden z najlepszych rozgrywających świata, Luciano De Cecco .

W mediach błyskawicznie zaczęto łączyć Argentyńczyka z Norwidem, jednakże niewiadomą były wymagania finansowe brązowego medalisty igrzysk olimpijskich z Tokio. Co więcej, coraz poważniej mówiło się o jego przenosinach do Turcji.

Finalnie jednak 37-latek został w piątek zaprezentowany oficjalnie jako nowy zawodnik Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Tym samym faktem stał się jeden z największych hitów transferowych PlusLigi . Będzie to dla niego okazja do debiutu w PlusLidze , gdyż nigdy wcześniej w Polsce nie grał.

- Przyszedłem do Norwida, bo widzę tu wielką szansę i wyzwanie. Chcę pomagać drużynie w rozwoju i wygrywać mecze. Polska liga to bardzo konkurencyjne środowisko, a kibice dodają tutaj niesamowitej energii - nie mogę się doczekać, by zagrać przed nimi! - powiedział dla klubowej strony.