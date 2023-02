Transfer najlepszego libero ligi. Zagra o mistrzostwo

Trefl Gdańsk ma w kolekcji dwa medale mistrzostw Polski (srebrny i brązowy) oraz dwa Puchary Polski i jeden Superpuchar. Od kiedy "Gdańskie Lwy" opuścił możny mecenas w postaci koncernu paliwowego LOTOS, Trefl był zmuszony ograniczyć wydatki, a co za tym idzie - kontraktować mniej znamienitych zawodników. Gdański klub stał się średniakiem PlusLigi, który sposobem stara się dotrzymać kroku klubom bardziej możnym. Trzeba przyznać, że prezes Trefla Dariusz Gadomski ma oko do nieoczywistych i często skutecznych ruchów transferowych.

To on zobaczył potencjał trenerski w Michale Winiarskim i jako pierwszy dał mu szansę samodzielnej pracy. Poprzedni sezon ligowy, ostatni pod wodzą "Winiara" nie był najbardziej udany, dlatego władze klubu zarządziły wietrzenie szatni. Wybór padł na chorwackiego trenera Igora Juricicia, a dwa najbardziej znaczące transfery to leworęczny atakujący Bartłomiej Bołądź i australijski libero, Luke Perry. Siatkarskie środowisko dziwiło się, jak można "poświęcać" miejsce dla obcokrajowca na libero, a tymczasem Perry okazał się strzałem w dziesiątkę.