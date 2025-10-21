Tomasz Fornal wyjechał do Turcji, a jego matka nie wytrzymała. Poprosiła o jedno

Przejście Tomasza Fornala do Ziraatu Ankara to dla gwiazdora reprezentacji Polski ogromne wydarzenie. Do tej pory grał on jedynie w dwóch klubach i obu z Polski - Cerradzie Czarni Radom i Jastrzębskim Węglu. Przeprowadzka do Turcji to wielka przygoda, ale i wyzwanie, o czym siatkarz przekonał się błyskawicznie.

Aby pokazać swoim fanom, co tak naprawdę przeżywa w tej chwili, Fornal założył kanał na YouTube, na którym publikuje vlogi ze swojego życia. W drugim odcinku ukazał chwile pożegnania ze swoją mamą, zanim udał się na drugi koniec Europy. Dorota Fornal postanowiła pożegnać syna poruszającymi słowami i... ogromną, a zarazem zaskakującą prośbą.

Fornal usłyszał od swojej mamy zaskakującą słowa. Sam nie dowierzał

- Synku kochany... Tak bym chciała, żebyś dalej grał w Jastrzębskim Węglu. Co Ci przyszło do głowy? - dopytywała.

Chwilę później odniosła się również do jego życia uczuciowego. - Tylko nie zakochaj się w jakiejś Turczynce - wypaliła na odchodne do syna, w co sam nie mógł uwierzyć, prosząc o powtórzenie.

Dorota Fornal ze spokojem powtórzyła ostatnie słowa do syna, po czym zeszła po schodach z uśmiechem.

Tata oraz brat nowego gwiazdora Ziraatu nie mieli okazji się z nim pożegnać, ponieważ obaj przebywają obecnie we Włoszech.

Po zachowaniu mamy Fornala doskonale widać jednak, jak bardzo przeżywa ona wyjazd swojego syna do Turcji. Zapytana przez niego, czy odwiedzą go w nowym miejscu, od razu potwierdziła i dodała, że w zasadzie jest już gotowa do drogi i musiałaby się jedynie spakować.

Nie jest tajemnicą, że gwiazdor reprezentacji Polski ma bardzo dobre relacje ze swoją mamą. Już goszcząc w podcaście "WojewódzkiKędzierski" ujawnił, że zawsze mógł na nią liczyć.

- Mama mówiła, że byłem najlepszy na świecie, choćbym zagrał najgorszy mecz na świecie. Jeżeli wróciłbym pamięcią do czasów młodzieńczych, to wydaje mi się, że tata gdzieś tam zganił, ale mogłem zawsze iść do mamy i to wiedziałem, że było dobrze - wyznał wtedy.

Nie do wiary, czym zajmuje się mama Tomasza Fornala Instagram/dorota.fornal, Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla Marcin Golba/NurPhoto AFP

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe