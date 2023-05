Po rozegranym w środę 10 maja finałowym spotkaniu przed kamerą Polsatu Sport pojawił się Tomasz Fornal, który dosadnie odniósł się do stwierdzeń, jakie w ostatnim czasie pojawiały się wśród kibiców i ekspertów. - Każdy z nas był sfrustrowany gadaniem, że nie potrafimy grać z ZAKSĄ. Mam nadzieję, że teraz udowodniliśmy, że całkiem nieźle nam to wychodzi - wypalił.

PlusLiga. Tomasz Fornal otwarcie: Widać było, że każdy jest w gazie

Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla zauważył, że jeszcze przed finałowymi meczami z obrońcami tytułu on i jego koledzy mieli powody do zadowolenia. - Kiedy zaczęliśmy się przygotowywać do finału z ZAKSĄ, było widać po naszej drużynie, że każdy jest w gazie, każdy dobrze wygląda, nie mieliśmy kontuzji, problemów fizycznych - wyliczał.