W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Grupa Azoty ZAKSA wreszcie dysponowała pełnym składem. Do gry wrócił Erik Shoji , libero kędzierzynian, którego brakowało w ostatnim spotkaniu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie . Ale to jastrzębianie szybko zaczęli budować przewagę. Punkt blokiem zdobył Norbert Huber, dobrym serwisem popisał się Tomasz Fornal. Przy stanie 10:5 dla gospodarzy trener ZAKS-y Adam Swaczyna zdecydował się na niespodziewaną zmianę - boisko opuścił Aleksander Śliwka, zastąpił go Jakub Szymański .

Znakomicie w ataku grał Fornal, ale gorzej Jean Patry . Kiedy goście zablokowali atak Francuza, różnica zmalała do dwóch punktów. A po asie serwisowym Bartosza Bednorza i bloku w wykonaniu Marcina Janusza był remis 14:14. Tyle że gospodarze wygrali trzy kolejne akcje i uspokoili sytuację. Końcówka należała do nich, Fornal zdobył w pierwszym secie osiem punktów . Wygrali 25:21.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle postawiła się w drugim secie. Potem było znacznie gorzej

Tomasz Fornal najlepszy na boisku. ZAKSA poza ósemką, a może nawet dziesiątką

Na czwartą partię kędzierzynianie wyszli bez Śliwki, zastępował go Daniel Chitigoi. Odstawiony do rezerwy na dobre był też Kaczmarek. W szóstce pojawił się rezerwowy w tym meczu środkowy Andreas Takvam. I początek seta był wyrównany. Po autowym ataku Klutha jastrzębianie prowadzili jednak 9:7. Do tego dwa punkty blokiem zdobył Huber i różnica wzrosła do czterech punktów.