Jastrzębski Węgiel w poprzednim sezonie wywalczył mistrzostwo kraju i zagrał w finale Ligi Mistrzów, a w bieżących rozgrywkach jest na dobrej drodze, by powtórzyć te osiągnięcia. I powetować sobie ostatnią porażkę w finale Pucharu Polski, w którym musiał uznać wyższość Aluron CMC Warty Zawiercie . Polityka stosowana przez władze aktualnych mistrzów Polski pokazuje, że skupiają się one jednak nie tylko na tym, co teraz, ale też na przyszłości, ponieważ ostatnio przedłużono kontrakty z kluczowymi zawodnikami.

