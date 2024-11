"U Fornala mi się podoba, że on wchodzi na boisko i czy to jest GKS Katowice, czy Asseco Resovia Rzeszów, Warta Zawiercie, Projekt Warszawa czy Barkom Każany Lwów, to on chce pokazać: Jestem szefem tej ligi, ja jestem najlepszym zawodnikiem i będę to udowadniał na boisku" - zauważył ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk , wyjaśniając, że Fornal, w przeciwieństwie do wielu innych klasowych zawodników, w każdym meczu gra na 100 proc. swoich możliwości.